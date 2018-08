¡Es igualito! Concursante de "Pasapalabra" causa risas por su gran parecido con personaje de "Los Venegas"

No ha habido un sólo capítulo de "Pasapalabra" en el que los televidentes no tengan algo por lo que reírse, y el episodio de este martes no fue la excepción.

Es que uno de los concursantes llamó la atención de todo el mundo, pero no precisamente por su talento y desplante en el programa, sino que por su gran parecido con un personaje de la teleserie "Los Venegas".

Se trata de Waldo, quien fue comparado con el actor Jorge Gajardo, conocido por interpretar al "Pelado" de "Los Venegas".

La situación no pasó inadvertida por los televidentes, quienes recurrieron a Twitter para expresar la evidente similitud.

Revisa a continuación algunas de las reacciones:

El caballero es igual al pelao de los Venegas 😅 #PasapalabraCHV — GERB (@Zalo__Reyes) 8 de agosto de 2018

Te recomendamos: