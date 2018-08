La pésima noticia que recibió Nacho Gutiérrez antes de salir al aire en TVN

El matinal "Muy Buenos Días" es un espacio que se ha ido convirtiendo cada vez más en uno donde sus panelistas comparten sus experiencias.

Ese fue el caso de Ignacio Gutiérrez, quien compartió una anécdota de cuando recién comenzaba a hacerse carrera en la televisión.

Nacho Gutiérrez estaba contemplado para animar el reality 'Tocando las estrellas' de TVN, cuando recibió una pésima noticia momentos antes de salir al aire.

"Íbamos a ir al aire y llega el director y me dice 'hemos determinado que no puedes ir al aire porque eres muy joven, ya no vas a estar a cargo, ya no formas parte de TVN"", contó.

Finalmente, el animador fue despedido y reemplazado por Julián Elfenbein.

