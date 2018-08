Luli se enfurece tras fin de su relación: "Le pido a Cata Vallejos que no se meta"

En medio de los rumores por el quiebre en su relación con el profesor de zumba Rodrigo Rocco, fue la misma Luli quien se refirió al tema, lanzando duras palabras en contra de Cata Vallejos.

Es que la ex de Karol Lucero se vio envuelta en el asunto luego de que la apuntaran como una de las posibles causantes de la separación.

Pero Nicole Moreno no se quedó callada, y aprovechó su conversación con La Cuarta para mandarle un mensaje. "Espero que la Cata no se siga metiendo, no sabe por qué esto terminó", dijo.

Sin embargo, afirmó no sentirse molesta con la además alumna de su ex pareja. "(Ella) no imagina el motivo del quiebre. Le pido que no se meta", sostuvo.

Te puede interesar:

Sin embargo, afirmó no sentirse molesta con la además alumna de su ex pareja. "(Ella) no imagina el motivo del quiebre. Le pido que no se meta", sostuvo.

Sobre el quiebre, señaló que "estoy súper bien, terminé hace tiempo con él, no hablaré, ni quiero referirme al tema, hace dos o tres años no digo nada de mi vida privada, relaciones, nada, espero que él tenga respeto".

Una petición que al parecer no ha sido escuchada, ya que según las informaciones, las alumnas de Rocco habrían iniciado una campaña para buscarle pareja. Incluso, se cree que ahora estaría con una empresaria llamada Carolina.

Pero Luli está tranquila. "Estoy muy, muy bien. Esa relación acabó y no tengo nada que contar, porque ya lo dijeron Cata y Rodrigo, no tuve otra que arreglar algo que ellos filtraron", afirmó.

Te recomendamos: