La foto de Salomé hija de James y Daniela que está dando de qué hablar en redes:

Mirarte y sentir que somos una sola. Certeza de verte valiente, soñadora y feliz. Tenerte cerca y sentirme completa. Ser cómplices, amigas y compañeras del camino. En ti, mi fuerza… en ti la intención de Dios de reafirmar su presencia en mi existencia. No eres una parte importante; eres mi vida entera; mi motivo, mi presente y futuro… te amo… el infinito no alcanza a ser el límite. 👩‍👧💕

A post shared by Dani 👯Salomé (@daniela_ospina5) on Aug 7, 2018 at 7:07pm PDT