Kathy Salosny se desahoga contra Mucho Gusto: "La forma me dolió mucho"

Una de las personas clave del matinal Mucho Gusto fue Kathy Salosny, que fue desvinculada del programa en febrero de este año, siendo una de las salidas más polémicas del último tiempo.

No obstante, la animadora logró tener un espacio en TVN y conducir el programa 'No Culpes a la Noche', pero no fue fácil rehacer su carrera.

En conversación con 'Una Nueva Mañana' de Cooperativa, Salosny describió cómo se sintió con su abrupto abandono del programa.

"Esto es sin llorar. Si te quieren sacar, te pueden sacar como de cualquier pega. Pero en lo que no estoy de acuerdo y no me lo merecía fue la forma en que salí. El productor ejecutivo, Pablo Alvarado, él fue el que me dio la noticia de mi salida. Me dice ‘tú ya no estás contemplada en el proyecto 2018 y esto está apoyado por el canal’. Esa fue la forma", contó.

Ella agrega además que no fue una sorpresa su despido: llevaba muchos años y cada vez tenía menos espacio entre sus compañeros.

"Finalmente, cuando salgo, claro, esto fue un jueves y me ofrecen venir a despedirme el día viernes. Y yo dije ‘¡por ningún motivo! O sea, ya estoy despedida’. Y me fui para mi casa no más, a estar con mi gente y a golpear las almohadas. Porque me dio rabia. O sea, yo fui cinco años parte también de la construcción del éxito de ese programa, ¡cinco años! Entonces, la forma creo que no fue la más justa. Solo eso. Quien decida que no quiere trabajar conmigo, te puede sacar de tu pega. Hay libertad para eso. Eso está bien. Solo fue dura la forma", agregó.

También contó que recibió el apoyo de compañeros y equipo, y que ella sabía el motivo tras su despido: "hay una explicación, pero no te la voy a dar, porque me parece que no hay que enquistarse tanto en los detalles. Por eso te digo ‘es sin llorar’. No creo que haya tenido que ver con la edad. Da lo mismo, dejémoslo así. Pero insisto en que la forma a mi me dolió mucho. Eso sí".

