5 escándalos que ponen en riesgo la continuidad de la corona española

​Y de un brinco llegué a #botsuana #desayunoexquisito #leccionvidaanimal #safaridakar #chobe Madrugón para desayunar temprano y partir hacia el #parquenacionaldeChobe, en Botsuana. Con el único objetivo de llegar lo más pronto posible para fotografiarme con los elefantes antes de que le dé por venir a nuestro emérito #reyjuancarlosI y se los cargue a todos liándose a tiros. Lo primero: ¡el desayuno! No había comensal más que quién escribe estas palabras. (¿Sería por lo buen "hotelazo" que era?) El camarero me dio el desayuno, pero antes de traérmelo a la mesa siquiera. Cuando digo "me dio" me refiero a que me revolvió el estómago con sus escupitajos/pollos-onomatopéyicos y su búsqueda profunda de petróleo en sus fosas nasales. Pues intuía que era un hombre polifacético y a parte de camarero, también iba a ser el cocinero de mi desayuno. Y oye, no es que me siente mal que haga todas esas cosas, como si le da por meterse el dedo por detrás y untarlo en mi tostada a modo de nocilla; pero por lo menos que yo no lo vea/oiga y/o me entere. En fin… Poco que decir más, tan solo que finalmente no dejé nada en el plato (juas!) Cuando terminé, partí con mi guía hacia el parque. Por desgracia, saber sabía o más bien tenía asimilado, que en mi Jeep para ver el safari tendría de compañeros de viaje a otros turistas. Tan solo tenía esperanza de que no fuera alguno de ese batallón de jubilados alemanes que me tope el día anterior -en el control de pasaportes- y que no pararon de empujarme, colárseme, pisarme etc… Pero cual fue mi sorpresa, cuando descubrí que en el Jeep solo estaría yo! 😎 Mira que me habré tragado documentales de la tv2, pero ni con esas sabía muchas cosas. Como por ejemplo que nunca jamás unos leones que sean hermanos, se reproducirán juntos. Ha habido casos en los que los humanos han criado a un león macho siendo una cría y a los años han intentado reproducirle con una leona hermana (no necesariamente de la misma camada, sino pudiendo ser ésta más joven o de mayor edad) y acabar el león, por mero instinto, matando a la leona. Porque conocen de su consanguinidad y… – LA HISTORIA CONTINÚA EN EL COMENTARIO DE ABAJO –

