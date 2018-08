¡Atrevida! Doménica Mena hace estallar las redes con sus sexys fotos

Cuando te digan: “Tu no puedes”. . Responde: “Mira cómo lo hago”. . . . El tiempo te permite madurar y valorar todo lo que uno tiene y ha vivido!!!. . . Hoy vuelvo a nacer, agradecida y con nuevas oportunidades, nuevas vibras, más experiencia, más segura y confianza en mí mismo, en lo que quiero hacer y proyectar al mundo!!!.. Sin cargas y sin miedo a nada, ni a nadie!!!… porque cada vez que me miro al espejo… me veo y me siento BELLA!!! . . #proyectatemujer #sinprisaperosinpausa . . . #happybirthdaytome #curvygirl #mujerreal #beauty #goldengirl #latina #puertorico #mexico #usa #miami #losangeles #ny #ecuador #colombia #peru #dominicana #beyourself #Happybirthdaytome

A post shared by Domenica Mena (@domenicamena) on Aug 4, 2018 at 10:47am PDT