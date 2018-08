Julia Fernández muestra resultado de intervención en su rostro

Julia Fernández sube continuamente contenido de su vida a Instagram, donde comparte de su felicidad con su pareja, su carrera de modelaje, entre otros temas.

Un detalle que llamó la atención es el cambio que se realizó en su rostro: una rinomodelación con ácico hialurónico, intervención que no requiere cirugía y que levantó su nariz.

"Me están preguntando sobre lo que hice en la nariz, estoy súper contenta con los resultados, encuentro que es importante es como uno mismo se siente. Si se quiere cambiar, cambia. Si no quiere, no cambia. Pero lo importante siempre es cómo te sientes contigo mismo", escribió en la foto donde mostró los resultados.

