¡No se guardó nada! Vivi Rodrigues habla sobre el reencuentro con Fabricio y Thiago en gira de 'Mekano'

Hace más de una década, el Axé se posicionó como uno de los ritmos más populares del momento gracias a 'Mekano', y Vivi Rodrigues se convirtió en una de sus figuras más emblemáticas.

Es que la bailarina conquistó al público junto a sus compañeros, los brasileños Fabricio Vasconcellos y Thiago Cunha, con quienes más tarde protagonizarían una de las más grandes polémicas de la televisión.

Todo debido al supuesto affaire que Vivi habría tenido con Thiago, mientras se encontraba en una relación con su amigo y compañero de baile.

El hecho acabó con la separación de la pareja y el quiebre en la amistad de los bailarines, quienes sólo se volvieron a enfrentar en el reality 'Mundos Opuestos' (2012).

Hoy, el trío volverá a reunirse como parte de la gira de reencuentro de 'Mekano' que comenzará en octubre, y en el que se verán las caras a 11 años del fin del programa.

Vivi habló sobre este tema con La Cuarta, y señaló que "con mi marido estoy hace 11 años, tengo dos hijas. Son cosas del pasado".

"Ya nos hicimos la foto y todo bien, pero no me junto con ellos, me junto con la gira de 'Mekano' y ellos son parte de eso igual que yo", afirmó.

Sobre la relación que existe entre los involucrados, Vivi Rodrigues afirmó que "hay buena onda entre todos".

