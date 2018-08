El incómodo momento que vivió Paola Camaggi con Eros Ramazzotti

Este sábado se comenzó a transmitir una nueva temporada de 'La Divina Comida', el exitoso programa que reunió esta vez al actor Santiago Tupper, el retirado animador Eduardo Cruz-Johnson, la ex chica reality Valeria Ortega y la actriz Paola Camaggi.

Cuando a Camaggi le tocó ser anfitriona, el regalo de Santiago Tupper la hizo sentir particularmente incómoda: era un vinilo del cantante Eros Ramazzotti. Los comensales aseguraron que tenía que haber una historia detrás del presente, y Valeria Ortega preguntó: "¿Tuviste una historia con Eros?".

"Qué vergüenza. No alcanzó para historia. Yo trabajé muchos años en Canal 13, fue a un programa y me invitó a salir. Yo dije que sí, la patuda. Pero invité a una amiga, me dijo que no había problema, porque iba todo su equipo", comenzó relatando Paola.

Fue cuando estaban en el restorán el momento en que sucedió el problema: "El tipo (Eros) era barsa, como buen italiano. Se sienta al lado mío, y me dice, ‘tú que estás tan regia’. Ahí me agarra la pierna. Yo dije: ¿Qué se cree?".

La actriz sin decirlo manifestó su incomodidad en la situación. "De repente yo fui al baño y empieza a decir varios comentarios. Volví y dijeron que fuéramos a bailar, yo me paré y dije ‘mucho gusto’ y me fui. Yo creo que desde ahí no ha entendido qué le pasó a esta loca", finalizó.

Te recomendamos