Famosos celebraron con todo el Día del Niño

Almuerzo familiar para celebrar a nuestros niños 🤗🤗 y despedir a mi ❤️@nicosolabarrieta7 te amo hijito!!!! Exito y a cumplir tus sueños!!!! ❤️ te amo con toda mi alma!!❤️🌺 Feliz día mis nenes!!❤️❤️

A post shared by Ivette Vergara (@ivettevergaratv) on Aug 5, 2018 at 11:29am PDT