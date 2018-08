Angie Jibaja confiesa que padece una terrible e incurable enfermedad

Un difícil momento es el que vive por estos días la modelo Angie Jibaja, quien confesó que sufre de una complicada e incurable enfermedad.

Así lo reveló la ex "Doble Tentación" en el programa "Válgame Dios" de Perú, en donde señaló que fue diagnosticada con fibrosis pulmonar severa, enfermedad que afecta los tejidos del pulmón y dificulta la respiración.

"Tengo los pulmones de una abuela de 95 años. Mi enfermedad no tiene cura, pero sí me estoy tratando", dijo Angie Jibaja.

De acuerdo con las investigaciones que se han hecho en torno a este padecimiento, aún no hay un tratamiento efectivo para curarlo.

Por eso, "para tener una vida normal otra vez, necesito un trasplante de pulmón, pero me muero de miedo", explicó.

Y no es para menos, pues la modelo tiene tres hijos: Gia, Jako y Nicolás. "Cuando veo a mis hijos, ellos me necesitan", comentó.

"Ellos no tienen a nadie más en este mundo, no quieren a nadie más. Ellos se mueren por mí, ellos no van a estar con nadie mejor que conmigo", aseguró en el programa.

