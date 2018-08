El actuado beso de Felipe y Letizia que dejó muchas dudas

Queen Letizia of Spain kiss to King Felipe VI of Spain during her visit to Real Club Nautico during the last day of 37th Copa Del Rey Mapfre Sailing Cup on August 4, 2018 in Palma, Spain #kiss #love #kissing #nikoneurope #nikonphotographer #picoftheday #photography #nikon #photooftheday #instagood #raw #lexarmemory #photo #spanishroyals #queenletiziaofspain #queenletizia #letiziaortiz #letizia #letiziaofspain #nikond4 #royals #fotografia #love #instalove

A post shared by jose gegundez (@josegegundez) on Aug 5, 2018 at 1:46am PDT