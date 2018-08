Nicky Jam canta como Bob Esponja en un reto y J Balvin no pudo contener la risa

El pasado miércoles 01 de agosto, los astros latinos, Nicky Jam de Puerto Rico y J Balvin de Colombia, fueron invitados a The Tonight Show' con Jimmy Fallon, allí estaba programada una participación musical del dueto, pero justo antes de salir a escena, ambos tuvieron que participar en una versión del popular juego 'Verdad o reto' donde debían escoger una tarjeta, y hacer o responder, lo que estaba escrito en ellas. Una de las primeras pruebas le tocó a Nicky Jam al tener que cantar el tema de 'Bob Esponja' no solo en ingles sino además imitando la particular voz del personaje, cosa que hizo que J Balvin no pudiera contener la risa y soltara una carcajada.

Además de eso, tuvieron que responder preguntas comprometedoras como: ¿Cuando fue la última que tuviste una flatulencia en público? o ¿Cual es tu placer culposo?, también en un reto le pedían que dejara que la otra persona se tomara una selfie y la subiera a su historia de Instagram. El último reto era que hiciera la mayor cantidad de ruidos de animales que pudiera hacer.

Finalmente ambos subieron al escenario para interpretar los temas 'Mi gente' y 'X', con el mismísimo Jimmy Fallon uniéndose a ambos en escena para bailar como ellos.