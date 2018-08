El trabajo de Laura Acuña tras salida del aire de 'Muy Buenos Días':

Ya tengo en mis manos el estuche de @redcord_colombia donde se guardará el mejor regalo de vida para #Nicolás las #celulasmadre del cordón umbilical. Estamos en #Mayo, este mes es para tomar la mejor decisión de salud en el embarazo. ❤️ #celulasmadre #embarazo #maternidad #soymama #pregnancy #bebeencamino #embarazofeliz #parto #FamiliaRedcord

A post shared by Laurita Acuña (@lauraacunaayala) on May 17, 2018 at 8:33am PDT