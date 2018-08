Milena López es una de las periodistas que más ha estado en boca de muchos debido a la polémica en torno a las renuncias que ha hecho en diferentes medios, sin embargo, en una entrevista de Autostar confesó todo. Milena López confesó la verdadera razón de su salida en 'Muy Buenos Días'.

Después de varios meses guardando absoluto silencio sobre el tema, la reconocida presentadora habló sobre su salida del segundo canal más consumido en Colombia, en el que presentaba 'Muy buenos días'.

"Yo vine a recibir los restos de lo que quedó tras la renuncia de Carolina, Jessica, Mabel, entonces siempre hubo muchas especulaciones y la gente siempre dijo que no iba a durar y estuve seis años. No tengo absolutamente nada que decir de ‘Muy buenos días’, lo único que se me hacía difícil eran las madrugadas", dijo la manizaleña.

Además, confesó que el motivo de su renuncia a 'Muy buenos días' se debió a que pensó que iba a liderar otros proyectos dentro del mismo canal, ese día nunca llegó y poco después salió de el.

"Yo quería hacer noticias, que me dieran la oportunidad de hacer otro programa. Por mucho que les pedí, les supliqué, que quería estar en el noticiero, hablé con las directivas, con todo el mundo porque sentía que tenía mucho talento para dar y quería hacerlo en allá, pero esa oportunidad nunca se dio y me fui para City TV", expresó Milena.

Sin embargo, cuando cambio su lugar de trabajo no se fijo en que las condiciones que tenía era diferente, porque tenía en la cabeza que ser presentadora era solo presentar pero en City TV se encontró con la sorpresa que tenía que presentar, hacer reportería, redactar, recibir a los invitados y demás.

Aunque intentó seguir su sueño perdió muchas oportunidades con diferentes marcas y clientes que tenía como modelo por el tiempo que le tomaba hacer las notas para el noticiero, por lo que decidió dejar la televisión razón por la que la presentadora no está vinculada con ninguna cadena de televisión.

