La felicitación de la Familia Real por el primer cumpleaños de Meghan Markle como Duquesa

Meghan Markle pasó su primer cumpleaños como miembro de la realeza y aunque dejó de lado las fiestas en clubes nocturnos o desfilando por la alfombra roja, la familia real se encargó de hacer que la celebración de sus 37 años llegara en grande.

Aunque la Duquesa de Sussex no tuvo precisamente una fiesta en el Palacio Real, pasó el día junto al Príncipe Harry en la boda de su amigo íntimo en el campo inglés.

Apenas unos meses después de casarse, el Duque y la Duquesa de Sussex fueron invitados para asistir a la boda del amigo de Harry, Charlie van Straubenzee en la iglesia medieval de Santa María la Virgen, en Frensham, al suroeste de Londres.

Por supuesto era imposible cancelar ya que Harry y Charlie son amigos de la infancia y compañeros del colegio, además de que el novio asistió a la gran boda real. Por su parte, era obvio que Meghan acompañaría a su esposo, no sin antes cerciorarse de destacar con un hermoso atuendo azul que sorprendió a todos.¡Después de todo, también tenía que celebrar!

Como es tradición, las felicitaciones de la Casa Real llegaron a Meghan.

La reina Isabel y el príncipe Felipe, así como el príncipe Carlos y Camilla le desearon feliz cumpleaños con dulces imágenes en sus cuentas oficiales de Twitter.

Para la felicitación de la Reina, el palacio publicó una fotografía de Isabel sonriendo junto a Meghan en su primera salida juntas. Fue tomada durante la inauguración de un puente en Cheshire el 14 de junio.

¡Feliz cumpleaños a Su Alteza Real la Duquesa de Sussex! #HappyBirthdayHRH

Happy Birthday to HRH The Duchess of Sussex! #HappyBirthdayHRH pic.twitter.com/qId94pYuNo

Esta fue la felicitación del príncipe Carlos y Camilla, donde se muestra a la pareja junto a Meghan. Fue tomada durante el debut de Meghan como miembro de la familia real el 22 de mayo, tres días después de su boda. La ocasión fue una fiesta en el jardín y una celebración temprana del 70 ° cumpleaños del príncipe Carlos.

@ClarenceHouse

Deseando a HRH La duquesa de Sussex un muy feliz cumpleaños 🎂

Wishing HRH The Duchess of Sussex a very Happy Birthday 🎂 pic.twitter.com/mjvSETqaqF

Y el Palacio de Kensington, donde viven Meghan Markle, el Príncipe Harry, el Príncipe William y Kate Middleton, agradeció a los fanáticos en nombre de la cumpleañera.

Thank you everyone for your lovely messages on The Duchess of Sussex's birthday! #HappyBirthdayHRH pic.twitter.com/kECGU6fnl0

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) August 4, 2018