'Epa Colombia' ha hecho bien el trabajo de dar a conocer uno de sus nuevo negocios, una peluquería, sin embargo así como atrajo miles de clientes (según la cuenta oficial del lugar) también lo hizo con las persona no deseadas. Epa Colombia' denuncia el intento de robo en su nueva peluquería.

Por medio de una historia en su cuenta de Instagram la empresaria confesó que intentaron entrar a la peluquería y rompieron las guardas, además de algunos golpes en la pared. Aunque al parecer no le alcanzaron a robar nada confesó que se llevó un gran susto.

'Epa Colombia' denuncia el intento de robo en su nueva peluquería:

La imagen siguiente a ese suceso es de ella en la peluquería lo que nos indica que todavía cuenta con sus elementos, pero muchos dejaron en duda la seguridad del sector en el que se encuentra su nuevo negocio.

Hace aproximadamente dos semanas que empezó a anunciar su nuevo negocio, llamando la atención de los cibernautas con un nuevo look que dejó a más de uno sorprendido.

En la fotografía que compartió en su Instagram se puede ver a 'Epa' utilizando un sexy traje negro, pero lo que más llamó la atención de los cibernautas fueron las ondas que tiene en el cabello, con las cuales se ve mucho más seria y formal que en otras ocasiones, aparte de su maquillaje.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar y la fotografía en pocas horas logró cientos de comentarios, algunos positivos halagándola por su cambio de look, mientras otros no dudan en comentar que a pesar de su intento de mejorar, no lo logró.

"Se ve bien", "Le luce", "Hermosa", "Dios te bendiga que te vaya súper bien en la inauguración, muchos éxitos Epa", "Que Dios bendiga su peluquería y que se mueran los envidiosos ", "Ordinaria y poco agradable de ver", "Aunque la mona se vista de seda, mona se queda", "Estas divina lástima las cejas te quedaron muy disparejas", escribieron algunos de sus internautas.

