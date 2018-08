Raquel Argandoña le cierra la puerta a Claudio Iturra: "Prefiero mil veces a Pangal"

Hace exactamente un mes, Kel Calderón se embarcó en un viaje junto al aventurero Claudio Iturra, con quien recorrió la selva del Amazonas en Bolivia como parte de un nuevo proyecto profesional.

Pero para la sorpresa de todos, la pareja volvió con un vínculo de amistad muy sólido, que inevitablemente despertó los rumores sobre un posible romance.

Es que fue el mismo Claudio quien reconoció en entrevista con Las Últimas Noticias, que "tenemos mucha onda y mucha buena onda".

Sin embargo, hay alguien que no está nada contenta y se trata de nada más y nada menos que Raquel Argandoña, quien aseguró a Intrusos que si se trata de su hija, prefiere mil veces a Pangal que a Iturra.

"O sea, entre Claudio Iturra y Pangal Andrade, 10 mil veces, un millón de veces voy por Pangal. Son solo amigos con este niño (Iturra) nada más", dijo.

Una postura que defendió de manera tajante. "Yo conozco a mi hija. Es como la misma onda de Pangal. Y para esos dos, prefiero mil veces a Pangal, aunque le tenga que tirar las orejas por varias cosas que he sabido de él", aseguró.

Y por lo que dijo, parece que sigue al pendiente de su ex yerno. "Siempre veo su Instagram. Me encanta cómo va avanzando en su casa. No sé si todavía tengo mi dormitorio. No tengo idea. Pero bueno. Espero que me invite para la inauguración de su linda casa", comentó Raquel Argandoña.

