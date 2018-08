Esposa de Gary Medel le envía romántico saludo en el día de su cumpleaños

Pese a que son una de las parejas más queridas de la "Roja", el matrimonio de Gary Medel y Cristina Morales ha recibido más amor que nunca durante las últimas horas.

Todo se debe al cumpleaños número 31 del talentoso seleccionado nacional también conocido como "Pitbull", que se celebra cada 3 de agosto.

Para recordar la ocasión, su esposa le dedicó unas románticas palabras en su cuenta de Instagram, en la que conmovió con una fotografía de ambos.

"Felices 31 cariño… Otro año viéndote crecer en todos los sentidos. Que nada te quite esas ganas de superarte que tienes siempre, te has convertido en un hombre súper maduro aunque con tu misma esencia y eso me encanta", dijo Morales.

"Parece que fue ayer cuando te conocí con 24 años y ese corte de pelo mohicano y una camisa de cuadros en Sevilla", comentó.

"Nos hacemos viejos pero lo importante es cumplirlos (sí, le copie la frase a mi madre) te amo mucho cariño que seas muy feliz hoy y siempre. Te amo fuerte", finalizó la esposa de Gary Medel.

La publicación fue muy aplaudida por sus seguidores, quienes valoraron el gesto y aprovecharon de saludar al "Pitbull" en el día de su cumpleaños.

"Felicidades linda pareja… Grande Pitbull" y "feliz cumple al gran jugador que es @gary_medel17 mucha felicidades y mucho exito bendiciones", fueron sólo algunos de los comentarios en la imagen que hasta el momento suma más de 11 mi me gusta.

