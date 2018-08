Estefania Borge ha generado bastante polémica por su actitud en el reality 'MasterChef Celebrity', sobre todo después de la discusión que tuvo con la presentadora Claudia Bahamón donde le responde de forma grosera. El odio en redes no se hizo esperar es por eso que la actriz decidió usar el mismo medio para hablar de lo sucedido. Estefanía Borge contó la verdad de lo que pasó en MasterChef.



Por medio de un 'En vivo' de su cuenta de Instagram decidió hablar con sus seguidores, y demás internautas, para contar sobre el aprendizaje que ha tenido en el concurso de cocina y reflexionar la manera en como se están usando las redes sociales.

Aunque muchos le aconsejaron que no diera las explicaciones de por qué hacia las cosas, decidió hablar para exponer que luego de la fea respuesta que el dio a su compañero de reality y la presentadora ella se disculpó por su actitud, sin embargo, como eso no se mostró muchos la acusaron y le escribieron cosas feas a ella y hasta a su hija.

"Algo que hice con una intención y que en televisión se vea de otra manera, me duele un montón. En este país de gente tan bonita muchas veces nos amarramos de cosas efímeras para criticar a una persona no me parece. Son más las cosas bonitas que me llevé del programa", confesó.