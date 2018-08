El matrimonio de Juancho está por celebrarse, sin embargo, no lo hará hasta que le cuente la verdadera identidad de Tamy a su prometida. Aunque sus intenciones son honorables, no ocultarle nada, ella conoce la trascendencia que tiene Yeimi a la vida de él es por eso que la celebración se pone en peligro. El polémico capítulo de 'La Reina del Flow'.

Al inicio de la serie cuando Tamy llega por primera vez y se reencuentra con Juancho, él le abre su corazón y le confiesa los profundos sentimientos que tenía hacia su antigua compañera. Sin embargo, la lealtad que Catalina le ha dado a Juancho podrá romper barreras y obstáculos.

Tamy por fin se quita sus mascaras y Maní es dado de baja dándole la libertad a todas las personas que lo rodean, incluyendo a su familia. Sin embargo, la venganza sigue en pie pues el narcotraficante solo era una de sus piezas, ahora Charly será el blanco.

Luego de a calma llega la tempestad y eso mismo es lo que muestra este capítulo y los seguidores en rede sociales no dudaron en comentar.

El polémico capítulo de 'La Reina del Flow'.

"Yo digo que ese sigue vivo, ¿quién va ser el malo de la novela no creo que charly? No sé, pero algo anda mal", "Para mí que Maní no murió. Cuándo Charly salió de la casa de la mamá y se montó en el auto, alguien lo estaba observando", "Ese Maní no esta muerto , ese en cualquier momento aparece", son algunos de los comentarios.