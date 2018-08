Elianis Garrido es una de las actrices que ha logrado gran popularidad gracias a su papel en 'Sin tetas sí hay paraíso', convirtiéndose toda una celebridad en redes sociales, con más de dos millones de seguidores. Esta vez los sorprendió con un cambio de look, pero al parecer la sorpresa no causó la sensación que estaba esperando. El extremo cambio de look de Elianis Garrido.

En la imagen se ve a la barranquillera que sorprendió a todos con unas largas trenzas y un outfit muy deportivo caminado por las calles de Bogotá; a los pocos minutos la publicación empezó a tener miles de 'Me gusta' y algunos comentarios, que pusieron en discusión el gusto de la artista.

"¡Qué rico sol Bogotá! Te amo más cuando tienes días así", escribió la actriz.

El extremo cambio de look de Elianis Garrido:



"¿Son rastas o trenzas? Están súper lindas", "'La demonia' lista para entrenar, me encantas", "Soy tu fan, pero nada que ver con esas trenzas", "No, no, no, Elianis aprovecha esa cabellera que tienes, esas trenzas no", "Eres una mujer muy linda y con todo el respeto que te mereces, me gusta más tu cabello normal", "Muy linda y todo, pero sin trenzas", dicen algunos de los comentarios.

A pesar de toda la discusión generada en redes sociales por su nueva apariencia no ha comentado nada al respecto. Incluso en el programa de entretenimiento 'Lo sé todo' en la sección 'La mesa del cuchicheo' hablaron sobre el cabello de la arista. Marbelle junto a Violeta lo guiaron hablando sobre las nuevas 'excentricidades' que están de tendencia, sobre todo en el cabello.

Las dos presentadoras prepararon la introducción al cambio de su compañera del set hablando sobre el cambio de look repentino, sin excusas, con el fin de que refleje la personalidad de cada quien sin tener que guiarse por una tendencia específica.

A pesar lo que algunas personas no estén de acuerdo a la última decisión de la actriz, ella se ve muy a gusto con su cabello.

Te mostramos en video: