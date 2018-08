Daniela Ospina ahora es modelo de lencería.

Un #TBT que me fascina! 😍 💕 @daniela_ospina5 💜 DIVINA!!! 📸💖 . . . ¡ Mi modelo favorita ! 🔥💫💎 Fotos para la @revistadonjuan 💟🌠

A post shared by Dani 👯 Salomé [ Fans 💟] (@daniela_ospina55) on Jul 30, 2018 at 6:02pm PDT