El twit de Carolina Cruz que levantó polémica en redes sociales.

• Los amigos, los parceros, la familia que uno escoge ☀️☀️ No veíamos la hora de hacer este viaje, de desconectarnos, de organizar nuestras agendas y poder pasar un fin de semana lleno de la mejor energía. Recuerden siempre que así estés casado, ennoviado, en unión libre, seas mamá, papá, trabajador, independiente, mejor dicho sea como sea tu vida existe un mundo más allá de eso y vinimos a disfrutarlo de la mejor manera. Gracias @lincpal por ser el mejor papá, compañero, parcero, gracias por tu madurez y por entender que no tenemos que ser garrapatas para llevar una relación ❤️❤️ Un día más en este paraíso que tenemos en Colombia celebrando el cumple de mi @fabiostarita con @diego_pachon @tata2fit y un grupo de personas increíbles. Gracias DIOS, gracias vida 🌊🌊

A post shared by Carolina Cruz Osorio (@carolinacruzosorio) on Jul 28, 2018 at 6:42am PDT