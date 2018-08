Graciela Torres es conocida como una de las periodistas más polémicas de la farándula ncional, pues algunos de sus comentarios tocan algunas de las fibras más sensibles socialmente. A pesar de que se había alejado de las disputas que se creaban alrededor de las redes sociales hoy hizo referencia a uno de los temas más mencionados y dejó a más de uno pensado. 'La negra candela' generó polémica en Twitter cuestionando a Herbert King

En el mensaje 'La negra candela' comentó : "¿Paz en su tumba?", junto a un artículo que escribió para su portal 'Pasa el chisme', en el que aseguró que Herbert King murió por un infarto que sufrió horas después de haber entrenado de manera intensa en el gimnasio.

El interrogante fue criticado por varios de sus seguidores, pues algunos de los internautas interpretaron esto como "amarillista", "cizañera" e "irrespetuosa".

"Como siempre irrespetuosa. La pregunta es: ¿tendrías paz tú en tu tumba con esa lengua tan larga?", "Me pregunto quien será ella para cuestionar si el tendrá paz o no en su tumba", "que periodista tan irrespetuosa, desagradable", "No sea así… al menos espere a que lo entierren", escribieron algunos.