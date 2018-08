Acusan a famosa presentadora de tratar mal y hacer llorar a su maquilladora:

Varias personas cercanas a @dianaminatoc aseguran que a la presentadora se le han 'subido los humos'. Según dicen, ha mostrado una actitud no muy amable con algunas personas que trabajan en el set de grabación e incluso, contaron que hasta ha hecho llorar a las maquilladoras por la forma en que las trata. A raíz de estos rumores, nos dimos a la tarea de buscarla y esta es su versión: “La verdad y después de tantos años, estoy acostumbrada que se digan muchas cosas. Estoy contenta en el noticiero, no he tenido rollo con nadie y por el contrario, todos son muy amorosos. Ya no soy una niña. ¿No les contaron que tengo dos propuestas de cadenas internacionales que quieren llevarme desde hace un año y no he aceptado? Quizás eso les molesta, y como ya está demostrado a todos los que hablan, los dejo con la boca callada". #nadasenosescapa #LaRedCaracolTV

A post shared by La Red Caracol (@laredcaracoltv) on Aug 1, 2018 at 10:40am PDT