Yamna Lobos se emociona al recordar episodio que la tuvo al borde de la muerte

Por estos días, la bailarina Yamna Lobos ha logrado destacar en su rol de coach en "Rojo", programa en el que no sólo muestra su talento como entrenadora sino que también su lado más personal.

Así lo demostró este martes durante el último capítulo del espacio, en el que reveló un terrible pasaje de su vida que la dejó al borde de la muerte.

Según contó, todo ocurrió ocho años atrás, cuando su participación en "Fiebre de Baile" y "Yingo", la llevó a tener un acelerado ritmo de vida. A esto se sumó el peso de una ruptura amorosa y un tratamiento conducto con malos resultados.

Luego de todo esto, su ánimo y su peso sufrieron una caída drástica, y la bailarina sufrió una grave descompensación por la que casi pierde la vida. "Mi debilidad corporal en ese momento me llevó a tener casi, casi una septicemia por eso y colapsé", explicó Yamna Lobos.

Te puede interesar:

"Un día me estaba lavando los dientes y se me recogió la cara. Estaba con una amiga en ese momento y me llevó al hospital porque me empezó a subir la temperatura y llegué como con 40 de fiebre al hospital y me hospitalizaron de urgencia", reveló.

"Yo lo único que me acuerdo que mi amiga me decía ‘no te duermas’ ‘no te duermas’. Yo hablaba y me decía ‘háblame’ ‘háblame’ háblame’ y eso es lo único que me acuerdo", añadió emocionada.

Un episodio que terminó tres días después, cuando despertó en la clínica. "Ahí me contaron que había estado en coma. Yo creo que con un pie adentro y otro afuera, pero parece que todavía tengo que estar en esta tierra terminando lo que vine a empezar", finalizó.

Te recomendamos: