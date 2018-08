Luego de que Manuela Gómez terminará de hacer su participación en 'Protagonistas de Nuestra Tele' dejó de lado el drama y decidió usar su imagen en redes sociales para promocionar algunas marcas, sin embargo, al parecer a la emprendedora le ha pasado lo inimaginable por lo que tuvo que recurrir a una cuenta externa para poder explicarle a sus seguidores e inversores lo que le pasó. La difícil situación personal por la que atraviesa Manuela Gómez.

Por medio de un en vivo hecho en una cuenta llamada @manugomezfranco1 la empresaria rompió en lágrimas en el minuto 4:15 cuando explicó que su cuenta oficial esta inhabilitada en su región, Colombia, por lo que no le permite a algunos usuarios ver sus publicaciones o simplemente ingresar a su página, a pesar de que ha tomado las medidas para que Instagram no la censuraran por el contenido.

"Pornografía no hago, ni desnudos, ni soy viciosa, realmente no sé por qué me restringieron en Colombia si es donde yo me muevo tengo mi empresa; mucha gente depende del trabajo de mis redes sociales, de las ventas de mis productos y realmente estoy super preocupada", expresó en el video.

Aunque intenta llamar a la calma a sus seguidores, clientes y las personas que promocionan en su cuenta de Instagram se le corta la voz explicando que es una falla de la red social y no ha sido por mala administración. Además, asegura que muchas personas que trabajan junto a ella en su empresa dependen del nivel de visualización que tiene por medio de las redes sociales, es por eso que es tan difícil liderar con esto.

"No sé si mucha gente me reporto la página, no conozco lo que habrá pasado. Si toca empezar de nuevo, toca, pero es muy complicado volver a conseguir el millón y medio de seguidores que ya tenia porque yo no soy una presentadora o alguien que salga en la televisión, a mi me tocó ganármelos" , confesó en medio de unas cuantas lágrimas.