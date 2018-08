Harry y Meghan sorprenden con un creativo logotipo que fusiona sus iniciales

La pareja royal del momento, el príncipe Harry y su esposa Meghan, duquesa de Sussex, no dejan de sorprender a los seguidores de la monarquía británica. En esta oportunidad, dieron a conocer su “logotipo” real con las iniciales de sus nombres y en una carta de agradecimiento a una presentadora australiana.

En esta oportunidad, Harry y Meghan enseñaron el nuevo y genial detalle que todavía no se había desvelado y que es el “monograma” de bodas de la pareja.

The one the left is what he used on correspondence pre-marriage. I think his individual one might be simplified now in order to fit better with hers. I haven’t seen a new version of his solo one. pic.twitter.com/xCLWMrU1KB

— Prince Harry Watch (@HWalesWatch) July 31, 2018