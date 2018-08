El drama de Daniela Nicolás tras escándalo con Pinilla: "Me dijeron que me iban a matar"

Los últimos días han sido unos de los más difíciles para la actriz Daniela Nicolás, y con justa razón, pues se convirtió en la protagonista del último escándalo en el mundo de la farándula.

Esto, luego que la vincularan con el futbolista Mauricio Pinilla, con quien supuestamente habría tenido un affaire.

Una información que ella misma se ha encargado de desmentir, y que según declaró a Las Últimas Noticias, ha traspasado todos los límites, pues incluso ha recibido amenazas de muerte por parte de quienes la apuntan como la responsable de la crisis en la "U".

"He recibido unas faltas de respeto que no te imaginas, lo que pueda decir ahora es nada para lo que me han escrito", señaló.

"Es impresionante la agresividad de la gente (…) Me han agredido de una forma que no te puedes imaginar, o sea, me han dicho hasta que me van a matar", afirmó.

"Me escribieron unos hinchas, que por mi culpa Pinilla se va y que iban a matarme", explicó la actriz de 26 años.

Algo que no ha sido nada de su agrado, pues como ella menciona, "ha sido una semana asquerosa (…) Nunca me había pasado y es impresionante. Ya no puedo más", finalizó.

