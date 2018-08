¡ALF está de vuelta! El clásico de la TV regresa en una nueva serie

Será la Warner Bros. la encargada de revivir al famoso alien que nos robó el corazón a finales de los 80s, ALF. Fue éste miércoles 01 de agosto que la revista Variety, diera confirmación a la noticia que ya estaba siendo preproducida una nueva versión de la popular serie que cautivó a millones desde 1986 cuando debutó en la televisión.

They might as well just do a show called 🤷🏻‍♂️ https://t.co/kTJT1lNDL6

Esta nueva propuesta audiovisual explorará de nuevo las desventuras de la ALF, nombre que proviene de la abreviación 'Alien Life Form' que se traduce como Forma de vida alienígena. El nuevo concepto de la serie involucraría a ALF emergente del Área 51, donde ha estado cautivo desde el final de la serie original y ahora él estaría interactuando con el presente observando con su sentido del humor lo mucho que ha cambiado el mundo desde ese momento.

Report: ALF could be back, and this time it's not in pog form https://t.co/L7P2bkdyiG pic.twitter.com/wZpNawj5V2

— Gizmodo (@Gizmodo) August 1, 2018