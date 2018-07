Participante de 'Pasapalabra' se fue con todo contra Leandro Penna

Uno de los invitados al último capítulo de "Pasapalabra" fue el ex chico reality Leandro Penna, que formó parte del equipo de María Javiera Araya.

No obstante, la participación del argentino no fue la más destacada, siendo criticado con redes sociales, pero María Javiera no tuvo piedad contra Leandro.

La concursante usó su Twitter para contar qué le había parecido Penna en su opinión, aclarando después que algunos de sus dichos eran simples bromas.

Hola, jugué como el pico pero igual les quiero contar que Leandro ni siquiera fue capaz de escuchar las instrucciones de los juegos al principio, así que se merece toda la caca del universo jajajaj #Pasapalabrachv — María Javiera Araya (@marijaavi) July 31, 2018

Gente, aclaro que casi todo lo que digo en la vida es en talla, no espero que se le queme la casa a Leandro ni mucho menos, independiente de como él jugó yo me equivoqué un montón, los invito a no ser tan graves #Pasapalabrachv — María Javiera Araya (@marijaavi) July 31, 2018

Los seguidores del programa estuvieron de acuerdo con que la participación de Leandro Penna había dejado bastante que desear.

Cuando vas a #PasapalabraCHV y te toca Leandro Penna de compañero. +18 pic.twitter.com/9ZJsOIzQcW — Manuel Lizama (@manuellizama) July 31, 2018

Quedé preocupada, de que vivirá Leandro Penna cuando deje de ser bonito? 🤔 #PasapalabraCHV — Xime Correa (@XimedeChile) July 31, 2018

¿A alguien más le dio PENNA ver a Leandro Penna en #PasapalabraCHV? — alberto acosta ®️🆒⚠️ (@Acostadequien) July 31, 2018

Los Longton en su casa pasando rabia con Leandro Penna #PasapalabraChV — Rodrigo RD (@rodrialchoque) July 31, 2018

Oye..el Leandro penna… Si que da pena… No sabe Nada #PasapalabraCHV 😠🤔 — Buen_Soldado (@vladitorgua) July 31, 2018

