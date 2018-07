Juana Valentina Restrepo sin duda es la fan número uno de su hermano, así lo ha demostrado en varias de las publicaciones que comparte en sus redes sociales, especialmente en Instagram, donde no duda en compartir algunas fotos con él o hablando de sus logros. Sin embargo, en su última historia dejó mucho que pensar. El mensaje de la hermana de James Rodríguez a Daniela Ospina.

En el video aparece en una tienda de ropa, en la cual su hermano es la imagen de la marca, junto a un texto que dice "Pobre la que le toque, está en todos lados". Además, añadió "Nunca en la vida quisiera tener una tusa con este man, en verdad".

El mensaje de la hermana de James Rodríguez a Daniela Ospina:

A post shared by LaCriolla (@lacriollacolombiana) on Jul 31, 2018 at 2:24pm PDT

Aunque es algo inocente el mensaje sin duda es imprudente luego de que tanto su hermano como su exesposa, Daniela Ospina, se encontraran en medio de polémicas (si continúa o no en el Bayern y ella apenas salió ilesa de la demanda legal por presuntos nexos con el narcotráfico). Además, que en muchos medios especulen acerca de la veracidad de su separación, ya que afirman es totalmente mediático.

Pese a que su imagen se ha construido alrededor de su hermano, el jugador de fútbol James Rodríguez, poco a poco se ha ganado el afecto de sus seguidores de sus redes sociales por su carisma y belleza.

Recientemente lo hizo con uno de sus vestidos de coctel, que usó para el cumpleaños del 10 de la Selección Colombia. El traje de dos piezas, un top negro de encaje y una falda hasta el piso color negro, hicieron que su cuerpo, producto del ejercicio constante y disciplina, deslumbraran a sus más de 450 mil seguidores en Instagram, que no dudaron en reaccionar de la mejor manera.

"Que hermosa eres, un abrazo fuerte", "Entre mas sencilla seria mas bella", "Cuanta elegancia, me encantas", "Juana me encanta tu look, siempre he admirado tu estilo", escribieron algunos de sus seguidores.