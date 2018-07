¡Puros viajes y amor! Así es el envidiable romance que vive Angélica Sepúlveda con un guapo turco

Luego de enfrentar un difícil momento personal, la ex chica reality Angélica Sepúlveda optó por dejar los problemas atrás y emprendió un viaje con destino a Uyuni, Bolivia.

Pero lo que comenzó como una sencilla travesía por el país vecino, terminó dándole un potente vuelco a su vida, ya que contra todas las expectativas logró encontrar el amor.

Según señala Las Últimas Noticias, Sepúlveda se enamoró de nada más y nada menos que de un guapo turco, a quien describe como un hombre alto y maduro. "Fue en Uyuni donde nos conocimos y de ahí seguimos juntos recorriendo Bolivia", recuerda.

Sobre el inicio de su romance, explica que "fue sólo coincidencia. Estábamos en el mismo hostal. Él estaba desayunando y yo venía del baño cuando nos encontramos. Me buscó con su mirada hasta que me obligó a mirarlo, me saludó con un acento raro y yo caí derretida de amor".

Y desde entonces, todo ha sido magia. Es que si bien tienen una relación a distancia, la pareja se las ha arreglado para verse. "Me mandó pasajes para pasar juntos Navidad y Año Nuevo. Fuimos a Perú (…) Después fuimos a Ecuador, luego él vino a Chile y después fuimos a Colombia por un mes", explica.

Desde el flechazo han pasado nueve meses, y la barrera de idiomas no ha sido un impedimento para la pareja. Tampoco lo son las siete horas de diferencia que hay entre Chile y Turquía.

"Él trasnocha para hablar conmigo y verme…", afirma Sepúlveda. "Nuestra forma de comunicarnos es igual a la que ocupan los niños de dos años. Utilizamos todos los recursos que podemos. Una mezcla ridícula entre turco, inglés y español", comenta entre risas.

