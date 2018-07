La trágica historia de la Princesa Margaret que abordarán en la tercera temporada de 'The Crown'

Aunque aún falta más de un año para el estreno de la tercera temproada de 'The Crown', la serie original de Netflix que ha sido un éxito internacional, ya sabemos uno de los aspectos principales de esa temporada en específico. Se trata de la vida amorosa de la Princesa Margaret, hermana de la Reina Isabel II. Será durante esta parte de la serie donde se desarrollará parte de su vida amorosa, la cual no tuvo un final feliz precisamente.

Durante las primeras temporadas pudimos conocer como se planteaba el romance entre la Princesa Margaret y el Coronel Townsend, que en sus dos primeras temporadas, fueron interpretados por Vanessa Kirby y Ben Miles. La historia de amor entre ellos estuvo llena de decepciones, pues en la vida real, él nunca fue aceptado como consorte de Margaret por su condición de divorciado. Ahora en la tercera temporada, será Helena Bonham Carter, la encargada de personificar a Margaret.

La vida real de Margaret estuvo marcada por intentos fallidos de romance, porque a pesar de casarse con Antony Armstrong-Jones y tener dos hijos de él. Terminó separándose para dedicarse por completo a los pequeños. Se dice que nunca pudo superar al Coronel Townsend. Todo esto será abordado en 2019 cuando llegue a Netflix la esperada nueva temporada.

