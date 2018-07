La enfermedad que padece Alejandra Azcárate

¿Se han preguntado quiénes son sus amigas? Uno no puede estar rodeado de gente que ejerza el nefasto poder de la intimidación basado en el yugo psicológico de una moralidad subjetiva. ¿Quién dijo que con ellas uno tiene que quedar bien? Entre las verdaderas las apariencias no existen ya que son las debilidades las que generan esa hiedra emocional inquebrantable. Las mías son pocas, de hecho cada vez menos porque he aprendido a alejarme de quienes me han desilusionado y a quienes he herido. No se me da eso de pasar la página, cuando me defraudan la arranco. En mi pequeño círculo cuento con mujeres que saben debatir, respetar el criterio ajeno, recibir la crítica sin resentimiento, fascinantes, inteligentes, capaces de reírse de ellas mismas, trabajadoras, amorosas, habitantes de sus planetas propios, con opiniones diversas frente a todos los temas, inestables emocionalmente, talentosas, auténticas y sobre todo leales. No quiero cerca mujeres que pretendan ser referentes porque constaté que en silencio pagan un alto precio con sabor a frustración, no me interesan las vanidosas esclavas de la estética, las chismosas sin vida propia, las inseguras que buscan aprobación, las sumisas que justifican su condición, las que juegan a la casita ideal, las susceptibles, las aburridas que simulan ser felices, las pacatas pudorosas, ni mucho menos las cobardes. La amistad se basa en la empatía y eso a su vez se convierte en el reflejo de uno mismo. Somos lo que nos rodea. En mi combo nos hacemos ver los errores desde el análisis y no desde el juicio, nos divertimos con nuestras osadías, somos insolentes, nos patrocinamos los atrevimientos, guardamos secretos, somos alérgicas a los convencionalismos, no pretendemos encajar en el deber ser, nos enfiestamos, lloramos, viajamos, nos convertimos en un bloque de apoyo en los duros episodios y en una folclórica comitiva ante los éxitos, le damos prioridad a nuestros encuentros, nos agarramos con altura y nos perdonamos sin bajeza, pero sobre todo no nos engañamos. Cuando no hay libertad a la hora de ser, no hay nada que hacer. A las mías: Desde que seamos un modelo a no seguir, continuaremos juntas por el buen camino.

