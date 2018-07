Elenco de ‘Guardianes de la Galaxia’ apoya al director luego de ser despedido por chistes pedófilos

El elenco de Guardianes de la Galaxia ha emitido una carta abierta en apoyo al despido del director James Gunn.

El elenco, incluidos Chris Pratt, Zoe Saldana y Bradley Cooper, dijo en un comunicado publicado el lunes que estaban "conmocionados" por el "despido repentino" del director la semana pasada a partir de la tercera entrega de la franquicia y que "han sido alentados por la efusión de apoyo de los fanáticos y miembros de los medios que desean ver a James reintegrado como director del Volumen 3. "

Disney se separó de Gunn luego de que una serie de tweets ofensivos del pasado resurgió. Los tweets del director comenzaron a circular después de que los blogs conservadores resaltaran las declaraciones de hace años, que hacían referencia a la pedofilia y al abuso sexual.

If you please, read the statement written and signed by The Guardians of the Galaxy cast in support of James Gunn’s reinstatement as director of GOTG Volume 3. pic.twitter.com/TjNA9RF6M8

— Zoe Saldana (@zoesaldana) July 30, 2018