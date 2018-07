Esposa de Julián Elfenbein dio más detalles del estado de salud del animador

Primero que nada, agradecerles a todos los miles de mensajes cariñosos y la preocupación que han tenido con Julián y nuestra familia durante estos días. A modo de resumen, Julián tuvo un infarto agudo al miocardio el jueves en la noche en nuestra casa por lo que acudimos de manera oportuna a urgencia. En manos del médico jefe de hemodinamia los procedimientos que se aplicaron fueron inmediatos lo que permitió que el coágulo que tapó la arteria coronaria principal se pudiese desprender rápidamente. La intervención fue un éxito confirmada con un procedimiento realizado 36 horas después, lo que demuestra que Julián no debería tener secuelas desde el punto de vista cardiovascular. Dentro de la próxima semana se espera que pueda ser dado de alta. Está de buen ánimo pero obviamente sorprendido por el episodio que lo pone a prueba nuevamente en su vida. Julián es trabajador, deportista, amante de sus niños, pero por sobre todas las cosas siempre ha sido alegre y optimista. Saldrá adelante. Sin duda. Muchas gracias a todos, besos.

