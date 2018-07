Claudio Iturra quedó encantado con viaje junto a Kel: "Tenemos mucha onda"

Todo comenzó como un trabajo más en un exótico viaje al Amazonas, pero hoy el vínculo entre Kel Calderón y Claudio Iturra parece más cercano que nunca.

Así lo comentó él mismo a Las Últimas Noticias, en donde se mostró encantado por la influencer. "Tenemos mucha onda y mucha buena onda", dijo.

"Estuvimos juntos en el Amazonas y creo que nos sorprendimos el uno del otro. En el viaje nos conectamos y fue muy lindo porque nos conocimos como personas, sin las máscaras de Santiago", comentó sobre el viaje.

Te puede interesar:

Además, se mostró contento por su buena relación. "Engancharon nuestras personalidades. Creo que hace mucho tiempo los dos no enganchábamos con alguien así", aseguró.

Pero eso no fue lo único, pues afirmó que "en mis 37 años que no conocía a una mujer tan inteligente", añadiendo que "me tiene fascinado el poder conocerla".

Y el vínculo aún no se quiebra. Así, al menos lo deja entrever el mismo Claudio Itura, quen afirmó que "nos hemos tratado de ver harto".

"Hemos tratado de hacernos espacios en nuestras agendas para ir a tomarnos un té y ponernos al día", sostuvo.

Te recomendamos: