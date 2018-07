La drástica transformación de Charlize Theron como la asesina en serie Aileen Wuornos

Hoy recordamos para ustedes la ocasión en la que Charlize Theron se metió en la piel de Aileen Wuornos, una ex prostituta ejecutada en 2002 por haber matado a siete hombres entre 1989 y 1990. La película 'Monster' (2003) fue elogiada por la crítica, pero especialmente la actuación de Theron por la valentía de asumir un personaje de una mujer poco atractiva e inestable. Para el papel, la afamada actriz engordó cerca de 15 kilos y usó prótesis tanto en la cara como en partes del cuerpo, aparte de una prótesis dental.

Wournos creció en un ambiente familiar turbio, abandonada por sus padres, fue criada por su abuela quien sufría de alcoholismo, y su abuelo que comenzó a abusar de ella desde temprana edad; quizá esto explica su desdén y comportamiento para con los hombres. Pronto comenzó una vida delictiva que la llevó hasta la prostitución, un oficio que le proporcionó fatales consecuencias.

Su camaleónica transformación es tan asombrosa que es difícil identificar a la guapa actriz a medida que se desarrolla la cinta.

“Ella no se gustaba, no le gustaba su cuerpo, así que decidí engordar quince kilos. Sabía que yo también tenía que sentir que no me gustaba mi cuerpo para llegar a ese estado mental”, explicó Charlize.