Jessica Cediel no deja de sorprender a sus más de cuatro millones de seguidores con cada publicación que hace en su cuenta de Instagram, no solo por sus sensuales publicaciones, hace algunas semanas se levantaron algunos rumores sobre la participación de la presentadora en uno de los realitys más importantes de la televisión colombiana, pero ella misma confirmó lo que muchos temían. La razón por la que Jessica Cediel no estará en 'Yo me llamo'.

Por medio de historias de la red social reveló que no participará en esta temporada del concurso musical, ya que tenía unos compromisos previos en Estados Unidos, pero no dudo ni un minuto en agradecerles a sus fans por su preocupación frente a los nuevos retos de ella.

"Este año no los voy a acompañar en ‘Yo me llamo’ porque ya tenía unos compromisos adquiridos previamente aquí en Estados Unidos y me tocó decir que no para que sepan. Gracias a todos por preguntar ya que eso me deja feliz porque eso significa que les gustó mi participación en el programa", dijo.

Asimismo, la bogotana de 36 años fue enfática en asegurar que quería contar la noticia de su propia boca ya que no le gustan los rumores y mucho menos los chismes.

El concurso musical de Caracol Televisión iniciará el proceso de giras por el país en busca del mejor talento nacional el próximo 30 de julio en Barranquilla. El 2 de agosto estará en Bucaramanga, el 6 en Bogotá, el 9 en Medellín, el 13 en Pereira y el 16 en Cali.

