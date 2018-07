Juana Valentina Restrepo, hermana menor del futbolista por parte de mamá, ha mostrado a través de su cuenta de Instagram sus impactantes curvas, producto del ejercicio constante y disciplina que la han llevado a triunfar en las pasarelas nacionales. Sin embargo, sorprendió a sus seguidores con unas instantáneas que dejaron a más de uno con la boca abierta. El radical cambio de look de la hermana de James Rodríguez.

Mostró que dejó de lado su cabello ondulado y largo por un corte más moderno, hasta el cuello, con un balayage y mucho más recto. En las fotos escribió: "Nuevo look, desapegos", "¿Les gustó?".

El radical cambio de look de la hermana de James Rodríguez:

Antes:

Pese a que su imagen se ha construido alrededor de su hermano, el jugador de fútbol James Rodríguez, poco a poco se ha ganado el afecto de sus seguidores de sus redes sociales por su carisma y belleza.

Recientemente lo hizo con uno de sus vestidos de coctel, que usó para el cumpleaños del 10 de la Selección Colombia. El traje de dos piezas, un top negro de encaje y una falda hasta el piso color negro, hicieron que su cuerpo, producto del ejercicio constante y disciplina, deslumbraran a sus más de 450 mil seguidores en Instagram, que no dudaron en reaccionar de la mejor manera.

"Que hermosa eres, un abrazo fuerte", "Entre mas sencilla seria mas bella", "Cuanta elegancia, me encantas", "Juana me encanta tu look, siempre he admirado tu estilo", escribieron algunos de sus seguidores.