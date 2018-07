Foto de Carolina Cruz levanta rumores de separación con Lincoln Palomeque.

• Soy una mujer exageradamente positiva y trato de verle el lado bueno a todo lo que vivo diariamente, a las personas que me rodean y a esas situaciones que llegan sin uno esperarlo (laborales, familiares, de amigos, de proyectos, en fin…) pero a lo largo de mis 39 años he aprendido a preguntarme: para que?? Y no por que ?? Y así he podido entender las cosas y los planes de DIOS de una forma más clara. Han sido meses de muchísimo aprendizaje en el tema laboral y familiar, esto me ha fortalecido y me he demostrado a mi misma que nada me queda grande y que “esto también pasará” como diría mi amiga @mariace así que si tú estás leyendo este mensaje y estás atravesando por una situación compleja entiende que nada es para siempre ni lo bueno y mucho menos lo malo, fuerza, Fe y ganas de lograr lo que quieres, que tus sueños y lo que te mereces Sean más fuertes que tus miedos. Por eso muchas veces debemos tomar decisiones complejas, decir adiós, gracias por la oportunidad, gracias por pensar en mi y tenerme en cuenta, hacerlo de una forma elegante, sin hacer ruido, sin romper nada para que quede lo mejor siempre 🙏🏼❤️⭐️

A post shared by Carolina Cruz Osorio (@carolinacruzosorio) on Jul 25, 2018 at 10:01am PDT