¿Fernando Santana, viudo de Hiromi, pensó en suicidarse?

Hace unos días, Fernando Santana, viudo de Hiromi, volvió a llamar la atención por supuestos rumores sobre su estado de salud ya que varios familiares y amigos aseguraron estar preocupados por él.

Y es que a casi un año de la trágica muerte de la cantante y su hija, Fernando superar la tristeza. Seg´jun un reporte de la revista TVNotas, un amigo aseguró que se encontraba sumido "en una terrible depresión" y que se ha alejado de todos.

El amigo del también cantante reveló que está muy preocupado, porque ya no saben nada de él, más que por lo que publica en su Facebook, pero lo alarmó una publicación en la que Santanta dice que se quiere morir,

En entrevista exclusiva con Univision Entretenimiento Digital, Fernando Santana, viudo de Hiromi, confirmó que tras su publicación en redes sociales comenzó una preocupación masiva por parte de amigos y familiares: “Pues sí, hice una publicación que no debí, pero ya la quité”.

"Hay cosas ciertas y cosas que no. Sí sale de su casa, sí está teniendo una vida. Hace poco dio un concierto con su grupo. Ha estado haciendo sus cosas. Sí, tiene una tristeza muy grande. y es normal que de repente la manifieste en sus redes sociales. Es una manera sana de pedir ayuda, un apapacho. No se vale que digan que no sale de su casa. Imagino que hay días que no quiere ni levantarse de su casa pero esto es un proceso. Todos lo entendemos y los que lo conocemos de cerquita lo acompañamos. Lo que tiene que hacer es trabajar día con día. No puedo ponerme en sus zapatos pero creo que lo que él a lo mejor necesita es ponerse en manos de un profesional porque es un trabajo de todos los días y que a veces es difícil hacerlo".