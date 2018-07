Catalina Gómez participó en la segunda versión del programa 'Protagonistas de Novela' (2003), aunque no gano el reality logró sobresalir en la pantalla pequeña en su papel como presentadora de entretenimiento.

Actualmente se encuentra participando en 'MasterChef Celebrity' y aunque es una de las competidoras que levantan amores y odios en redes sociales, sin duda, se roba la atención de más de uno con su belleza y talento. Catalina Gómez le respondió a quienes la critican en MasterChef.

Aunque es una de las participantes que ha logrado sorprender a los jurados con sus platos uno de los defectos que tiene dentro de la competencia es su fobia a las aves, por lo tanto a la hora de enfrentarse a retos que tienen que ver con esos animales su reacción logra robarse más de una cámara. Para muchos la reacción que tiene es normal, sin embargo, todo quedo entre dicho cuando Carlos Hurtado, actor que también hace parte del reality, confesó que el actuaba para que sintieran pesar por él y votaran, igual que la presentadora con su fobia, porque siempre termina haciéndolos satisfactoriamente.

Es por eso que dicen que Catalina salió a responderle por medio de sus redes sociales compartiendo una fotografía de uno de los capítulos, donde se tuvo que enfrentar con su fobia, acompañándola con un mensaje donde dejó muy claro que su fobia no es una estrategia.

"A pesar que le tiene miedo a las plumas tiene una esencia bonita y no se cree más que los demás, me gusta los platos que saca", "Te admiro por enfrentar tus miedos y salir adelante. Da pena la gente que se burla pensando que es show, que ignorancia no saber que es una fobia, además nunca has sido grosera con ninguno de sus compañeros", "Eres un encanto de mujer muchas felicidades te mereces lo mejor y espero que tus miedos por esos animales se hayan ido un abrazo", "Me encanta que después de tanto sufrimiento siempre sacas cosas buenas para dar", escribieron algunos de sus seguidores.