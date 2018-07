¡Igualitas! Camila Recabarren comparte fotos de su pequeña hija en su quinto cumpleaños

HOY a lo violeta parra digo fuerte y claro, ”Gracias a la vida que me ha dado tanto“… Pero claro a los 15, 17 y 21 años no pensaba lo mismo, odie la vida. Nadie dijo que la vida sería fácil, menos a esa edad que piensas que nada tiene solución, que no hay nada más, pero que en verdad hay un todo allá afuera. Recuerdo que en esos periodos me ayudo mucho el deporte, también el enfrentar los problemas, ya que, me ayudo a ser más fuerte, también a conocerme y a “crecer”, crecer como persona y crecer espiritualmente. Importante también fue tener sueños, aunque muy lejanos e inalcanzables se vean, xq todo todo lo puedes lograr; ponerme metas ya que con eso aprendí a caerme y ponerme de pie mil veces así fuese necesario por que me estaba desafiando a mi misma, por que sabía que yo era capaz. Me duele saber qué hay adolescentes en este minuto que no la estén pasando bien. Me quise detener un minuto, para decirles que nunca están solos, tu eres tu mejor compañía, reflexiona. La vida es hermosa, y ella te tiene algo preparado para ti, pero tienes que estar de pie, feliz y receptivo para que entre en ti como mucha fuerza y amor ❤️ Sorry por lo largo o lo latera, como quieran llamarlo, pero este es mi espacio y puedo hacer y decir lo que yo quiera ✨ no me interesan los like si que al menos a un par de personas les llegue el mensaje.

