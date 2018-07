Pamela Díaz y los rumores de su posible regreso a "La Mañana": "A mí me encantaría volver al matinal"

Ha sido un año más que difícil para el matinal "La Mañana" de CHV, pues hasta la mitad del año, ya se contaban varios conflictos y cambios en el panel. El más comentado fue el de Pamela Díaz, quien esta semana sorprendió con un acercamiento al espacio.

Todo se debió a los festejos que realizó tras haber conseguido un millón de seguidores en Instagram, lo que la llevó a participar de un enlace en vivo con Rafael Araneda y Paulina Rojas.

Pero en medio de las recientes polémicas y la supuesta enemistad entre los animadores, los rumores sobre su regreso han comenzado a sonar fuerte. Y tal como indica La Cuarta, ella no tendría problemas en volver.

"A mí me encantaría volver al matinal y trabajar en uno también… Si no es en el mío ("La Mañana"), porque quizás el otro año no estoy en el canal, puedo estar en otro matinal", dijo.

Es que según comentó, "me gusta el horario, me acomoda, sobre todo porque tengo 5 hijos, puedo llegar a las tres de la tarde a mi casa después de una pauta, y feliz".

Y al parecer el conflicto con Carola de Moras no ha afectado en nada sus ganas de regresar. "Yo feliz, cuando quieran. Siempre he trabajado en matinales, quizás por eso soy más cercana a la gente", señaló Pamela Díaz.

"La gente quiere un poco más de espontaneidad, reírse un poco, el mostrarse más alegre. En las mañanas es bueno informar, conocer, ver el día a día (…) Pero siento que mucho problema a la gente le aburre", añadió.

