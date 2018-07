Natalia París, aparte de ser una de las modelos colombinas más conocidas internacionalmente, en los últimos años ha mostrado su faceta de Dj, carrera que comenzó desde el 2011, con varios videos en los que aparece mezclando. Es indiscutible que cada vez que comparte una foto de alguna sesión sus seguidores quedan encantados; sin embargo, no falta uno que otro que critique su talento y se lo atribuya a su fama previamente consolidada. La contundente respuesta de Natalia París al hombre que se burló de su trabajo.

En la última publicación que la paisa compartió en su Instagram, un video donde aparece mostrando un poco de su trabajo detrás de la consola, disfrutando de su trabajo como DJ, se ha robado la mirada de sus más de un millón de seguidores.

Como era de esperarse sus seguidores no dudaron en reaccionar, todo dentro de su normalidad, halagos, algunas burlas y críticas. Pero lo que llamó la atención fue que está vez la modelo decidió responderle a quien se burló de ella.

"¿Pregúntale si sabe qué es un pentagrama ?", escribió el internauta. A lo que ella misma le respondió en otro comentario, dentro de la publicación: "Estudié solfeo desde pequeña. Claro que sé que es un pentagrama. No seas odioso, por acá no se acepta gente mala leche. Mejor no me sigas. Gracias".