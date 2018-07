La conmovedora historia de la bailarina de "Rojo" que conoció a su padre gracias al programa

Tiene 20 años y hasta hace poco, no conocía a su padre biológico. Pero todo eso cambió para Javiera Aranda, quien conoció a su padre gracias a "Rojo", espacio en el que destaca como bailarina.

Así lo reveló a Las Últimas Noticias, en donde comentó que el programa de talentos le permitió ser contactada por su padre, quien actualmente vive en Cartagena de Indias junto a su esposa y sus otras hijas de 6 y 1 año.

Sobre esta experiencia, dijo que "me pedía perdón por todo y si estaba dispuesta a a conocerlo mejor. Le respondí que no tenía nada que perdonarle si ni siquiera lo conocía".

"Me decía que había tratado de contactarme antes, pero que mi familia lo había impedido para que yo no me desconcentrara", añadió Javiera.

Para la estudiante de Danza de la Universidad de Chile fue toda una sorpresa. "Era como un fantasma que se apareció. Yo ya lo tenía enterrado en mi historia. Quedé en shock mucho rato pensando qué responderle para que sonara inteligente, madura y sin sentimientos", afirmó.

Es que lo único que sabía de su padre, es que se llamaba Marco Morales, y lo conocía por una fotografía que guardó de él cuando tenía 15 años.

Pero pese a la distancia y los años de lejanía, Javiera Aranda no guarda resentimientos con él. "Igual ellos eran chicos cuando mi mamá quedó embarazada. Ella tenía 15 y él 16″, dijo.

"(Ellos) eran vecinos en Calera y tenían una relación a escondidas, porque mi tata lo odiaba a él y a mi mamá no lo dejaba pololear", explicó.

